Der SPD-Europaabgeordnete Köster hat die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln als inakzeptabel bezeichnet.

Der Europäischen Union fehle es an politischem Willen, dort für menschenwürdige Aufnahmebedingungen zu sorgen, sagte das Mitglied im Menschenrechtsausschuss des Europaparlaments im Deutschlandfunk. Griechenland sei mit der Situation völlig überfordert und werde von den anderen europäischen Ländern im Stich gelassen. Es sei erschreckend, wie wenig Solidarität in der Staatengemeinschaft existiere. Köster erklärte, auch Deutschland komme seinen Verpflichtungen bezüglich der Migration nicht nach. Familienzusammenführungen verliefen stockend.



In den Aufnahmelagern auf den griechischen Inseln leben rund 30.000 Menschen unter miserablen hygienischen Bedingungen. Die UNO hat die Situation bereits verurteilt und die EU zum Handeln aufgerufen.