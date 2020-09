Gut eine Woche nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria hat die Polizei auf Lesbos weitere Migranten in ein neues, provisorisches Zeltlager gebracht.

Die nationale Gesundheitsbehörde begründete die Maßnahme mit dem Schutz der öffentlichen Gesundheit. Inzwischen sollen sich etwa 3.000 Migranten in dem neuen Lager befinden. Durch den Brand in Moria hatten mehr als 12.000 Migranten ihre Unterkunft verloren. Viele lehnen es dennoch ab, das Zeltlager zu betreten, weil sie befürchten, dort eingesperrt zu werden.



Im Zusammenhang mit den Feuern in Moria wurden gestern vier Tatverdächtige festgenommen. Bei ihnen soll es sich um Afghanen im Alter von 19 und 20 Jahren handeln. Der Vorwurf lautet auf Bildung einer kriminellen Vereinigung und Brandstiftung.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.