Auf der griechischen Insel Lesbos sind nach Augenzeugenberichten Rechtsradikale aus Deutschland und Frankreich eingetroffen.

Diese hätten angegeben, sie wollten an der Seite der Griechen zur Sicherung der EU-Grenzen gegen illegal einreisende Migranten vorgehen, hieß es. Die Polizei von Lesbos wollte sich zunächst nicht äußern.



An der griechisch-türkischen Grenze war es heute früh erneut zu gewalttätigen Zwischenfällen gekommen. Nach örtlichen Berichten setzten griechische Polizisten Tränengas und einen Wasserwerfer ein, um Flüchtlinge am Überqueren der Grenze zu hindern. Türkische Kräfte wiederum hätten Tränengas auf die griechische Seite der Grenze gefeuert. Der türkische Präsident Erdogan hatte vergangene Woche erklärt, sein Land habe die Grenze für jene Menschen geöffnet, die nach Europa wollten.