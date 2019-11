Die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln wird nach Angaben des Europarats immer dramatischer.

Die Lage sei "explosiv" und kurz vor einer Katastrophe, warnte die Menschenrechtskommissarin des Europarats, Mijatovic, während eines Besuchs in der Region. Die Situation der Migranten auf den griechischen Ägäis-Inseln habe sich in den vergangenen zwölf Monaten dramatisch verschlechtert. Mijatovic besuchte Flüchtlingslager auf Lesbos und Samos und in Korinth. Sie äußerte sich entsetzt über die hygienischen Zustände. Menschen müssten stundenlang für Essen und den Zugang zu Sanitäreinrichtungen anstehen, wenn diese überhaupt existierten.



Derzeit leben auf den Ägäis-Inseln mehr als 34.000 Menschen. Die griechische Regierung plant, einen Großteil der Migranten bis zum Ende des Jahres aufs Festland zu bringen.



Dem 1949 gegründeten Europarat gehören 47 Staaten an.