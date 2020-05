Flüchtlinge aus dem Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos haben angesichts der Corona-Pandemie erneut einen offenen Brief an die Institutionen der Europäischen Union geschrieben.

Sie beklagen darin, dass die EU-Kommission und die europäischen Regierungen auf einen ersten Hilferuf vor drei Wochen nicht reagiert hätten. Sie fragen, ob die Flüchtlinge es nicht wert seien, eine Antwort zu bekommen, und erinnern an Bundesentwicklungsminister Müller, der Moria als "Schande Europas" bezeichnet hatte.



Die Mitunterzeichner des Briefes, die Hilfsorganisationen Weißhelme und das Moria Corona Awareness Team, forderten erneut, Schutzbedürftige aus dem Flüchtlingslager zu evakuieren und die Genfer Flüchtlingskonvention sowie die Europäische Erklärung der Menschenrechte einzuhalten. Sie benennen zudem acht dringende Probleme, die in dem Lager gelöst werden müssten, darunter die Wasserversorgung, Hygienerichtlinien und die Isolation der Menschen.



Derzeit sind noch keine Covid-19-Fälle in dem Lager bekannt. Allerdings wurden zwei Migranten, die in den vergangenen Tagen aus der Türkei nach Lesbos übergesetzt hatten, positiv auf das Coronavirus getestet. Wie der griechische Corona-Krisenstab mitteilte, befinden sie sich in Quarantäne in einem provisorischen Camp im Norden der Insel.



Einen Beitrag über die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln finden Sie hier.

