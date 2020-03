Mehr als 60 internationale Hilfsorganisationen appellieren an die EU-Mitgliedsstaaten, unbegleitete Flüchtlingskinder von den Inseln in der griechischen Ägäis aufzunehmen.

Hinter dem Appell stehen neben Human Rights Watch und Ärzte ohne Grenzen auch Oxfam, Terre des Hommes und die Caritas. Gemeinsam warnen die Organisatione vor einer massiven Verletzung von Kinderrechten und erheblichen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit in den sogenannten Hotspots auf Inseln wie Lesbos. Diese Lager seien vollkommen ungeeignet und in einigen Fällen sogar lebensgefährliche Orte für unbegleitete Kinder.



Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther bekräftigte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sein Bundesland sei bereit dazu, minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufzunehmen. Auch zahlreiche deutsche Kommunen haben sich dafür offen gezeigt.



Den Appell der Organisationen können Sie hier in englischer Sprache nachlesen.