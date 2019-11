Griechenland will die drei größten Flüchtlingslager auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos schließen.

Wie die Regierung in Athen mitteilte, sollen die deutlich überfüllten Lager durch neue Einrichtungen ersetzt werden. Für diese sind Aufnahmekapazitäten von je mindestens 5.000 Menschen vorgesehen. Die Aufnahmezentren sind für jene Migranten gedacht, die keine Aussicht auf Asyl haben und zurück in ihre Herkunftsländer gebracht werden sollen. Es soll sich dabei um geschlossene Lager handeln, die die Migranten nicht verlassen dürfen. Alle weiteren Flüchtlinge, die Aussicht auf Asyl haben, werden demnach künftig aufs griechische Festland gebracht.



Die völlig überfüllten Lager auf den griechischen Inseln stehen seit langem in der Kritik, unter anderem wegen mangelnder Hygiene.