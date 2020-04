Die ersten nach Deutschland kommenden Flüchtlingskinder aus griechischen Lagern werden im Landkreis Osnabrück aufgenommen.

Das teilte ein Sprecher des niedersächsischen Sozialministeriums mit. Nach Informationen der "Neuen Osnabrücker Zeitung" handelt es sich um bis zu 58 unbegleitete Minderjährige. Sie sollen am Samstag am Flughafen Hannover landen. Die Kinder kommen aus unterschiedlichen Kriegsgebieten und sollen überwiegend jünger als 14 Jahre sein. Sie werden in Deutschland medizinisch und psychologisch betreut.