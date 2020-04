Mehr als 50 unbegleitete minderjährige Geflüchtete sollen heute mit dem Flugzeug von Athen nach Deutschland gebracht werden.

Sie kommen zunächst in Niedersachsen in Quarantäne. Bundesinnenminister Seehofer rief die anderen EU-Staaten dazu auf, ihrerseits Mädchen und Jungen, die in den Lagern in Griechenland ohne Begleitung sind, bei sich aufzunehmen. Seehofer sagte der "Bild am Sonntag", Griechenland sei auf Unterstützung angewiesen - beim Schutz der EU-Außengrenze, bei der Verbesserung der Situation in den Flüchtlingslagern und beim Schutz der Schwächsten.



Weitere Länder, die ursprünglich Hilfe zugesagt hatten, machen den Zeitpunkt nun von der Entwicklung der Coronavirus-Pandemie abhängig. Die Zustände in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln gelten als katastrophal.