Kaili ist seit vergangenem Jahr eine von 14 Vize-Präsidentinnen und -präsidenten des Parlaments sowie Mitglied der sozialistische Pasok-Partei in Griechenland. Diese gab nach der Festnahme den Ausschluss Kailis bekannt.

In der belgischen Hauptstadt wurden zudem vier Italiener mit Bezug zum EU-Parlament ebenfalls wegen Korruptionsverdachts festgenommen. Darunter soll sich laut Berichten der ehemalige sozialdemokratische Europaabgeordneten Panzeri befinden. In Brüssel gab es 16 Durchsuchungen, bei denen Datenträger und Mobiltelefone sowie Bargeld in Höhe von rund 600.000 Euro sichergestellt wurden. Die belgische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben wegen bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche. Es gehe um Bemühungen eines Golfsstaats, die wirtschaftlichen und politischen Entscheidungen des EU-Parlaments durch beträchtliche Geldzahlungen und Geschenke zu beeinflussen. Laut Informationen mehrerer Medien geht es um Katar.

