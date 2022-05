Evangelos Odysseas Papathanassiou, alias Vangelis wurde 79 Jahre alt. (picture-alliance / dpa)

Vangelis, mit bürgerlichem Namen Evangelos Odysseas Papathanassiou, starb am Dienstag im Alter von 79 Jahren, wie eine griechische Nachrichtenagentur unter Berufung auf seinen Anwalt meldet. Er gilt als einer der Pioniere elektronischer Musik. Weltweite Berühmtheit erlangte er in den 1980er Jahren mit seinen Kompositionen für den Film "Chariots of Fire" - "Die Stunde des Siegers" -, die ihm einen Oscar einbrachte. Vangelis schrieb auch die Musik für "Blade Runner" und für viele Dokumentarfilme von Jacques Cousteau.

