Der Maler Alekos Fassianos starb im Alter von 86 Jahren. (dpa/ Markos Chouzouris)

Fassianos ließ sich hauptsächlich von der griechischen Volkskunst und der antiken griechischen Mythologie inspirieren. Er verarbeitete aber auch in farbenfrohen Gemälden byzantinische Themen. Der Maler illustrierte darüber hinaus Bücher, entwarf für Theater Kostüme und Kulissen und beschäftigte sich mit der Bildhauerei.

Kurz nach seiner ersten Ausstellung in den frühen 60er Jahren ging Fassianos mit einem Stipendium nach Paris, um an der École des Beaux-Arts Lithografie zu studieren. Er blieb 35 Jahre lang in der französischen Hauptstadt. In Frankreich wurde er zum Kommandeur des Ordens der Künste und zum Offizier der Ehrenlegion ernannt.

In Griechenland wurde Fassianos weithin bewundert und viele seiner Werke schmücken öffentliche Räume, dazu gehört auch ein Wandgemälde in einer Athener U-Bahn-Station. Er stellte in Europa und Lateinamerika aus. Seine letzte Ausstellung war 2004 eine Retrospektive in Athen.

