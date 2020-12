In den USA ist Doping bei internationalen Sportwettkämpfen jetzt eine Straftat.

Präsident Donald Trump hat das neue Gesetz dazu unterzeichnet. Damit können die Ermittlungsbehörden jetzt gegen alle vorgehen, die entweder selbst dopen oder dabei mithelfen, und zwar immer dann, wenn US-Sportler an einem Wettkampf teilnehmen oder er von Firmen und Sendern aus den USA gesponsert oder übertragen wird.



Das Gesetz wird als "Grigori-Rodtschenkow-Gesetz" bezeichnet. Es würdigt damit den früheren Leiter des Dopingkontrolllabors in Moskau, der in die USA geflüchtet war. Als Whistleblower enthüllte Rodtschenkow, wie in Russland während der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi positive Dopingproben russischer Athleten vertuscht wurden. Er lebt im Zeugenschutzprogramm des FBI.



Sein Anwalt sagte gegenüber US-Medien, das Gesetz biete neue und einzigartige Werkzeuge, um gegen Betrug im Sport vorzugehen. Es sieht vor, dass jemand für Doping zu einer Million Dollar Geldstrafe und bis zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt werden kann. Es sieht auch einen Schutz für Whistleblower vor und eine Entschädigung für Sportler, die durch Doping geschädigt werden.



Das Internationale Olympische Komitee hat das Gesetz im Vorfeld kritisiert, genau wie die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA). Zum einen, weil es nicht bei Dopingverstößen greifen soll, die mit Sportwettkämpfen in den USA im Zusammenhang stehen. Zum anderen, weil es mit dem Prinzip bricht, dass jedes Land nur Vergehen innerhalb der eigenen Grenzen ahndet. "Das Gesetz wird wahrscheinlich das Ziel eines sauberen Sports untergraben, weil es wichtige Partnerschaften und Kooperationen aufs Spiel setzt", erklärte die WADA vergangenen Monat.



Die nationale Anti-Doping-Agentur in den USA (USADA) lobte das Gesetz dagegen ausdrücklich. Es sei ein monumentaler Tag im Kampf um einen sauberen Sport, sagte deren Leiter Travis Tygart. Dass das Gesetz nicht für Wettkämpfe in den USA gilt, hält die USADA für unproblematisch. Es gebe längst andere Gesetze, mit deren Hilfe Doping innerhalb des Landes strafrechtlich verfolgt werden könne.

