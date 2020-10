Das Bundesgesundheitsministerium ist Spekulationen über einen Mangel an Grippe-Impfstoff entgegengetreten.

Es stünden noch 7,4 Millionen Dosen bereit, sagte ein Ministeriumssprecher der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Man gehe zudem davon aus, dass weitere Impfstoffe im Großhandel, in den Apotheken und in Arztpraxen lagerten. Das sollte reichen, um die große Nachfrage zu befriedigen, meinte der Sprecher. Unter anderem der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hatte gewarnt, wegen der großen Nachfrage reichten die Impfdosen offenbar nicht einmal für alle Risikopatienten aus.



Die Bundesregierung hat in diesem Jahr fast 27 Millionen Dosen zur Grippe-Impfung bestellt. Das sind sechs Millionen mehr als im vergangenen Jahr. Damals wurden 14 Millionen Dosen verbraucht.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.