Gelände des Erdgasspeichers Rehden (Archivbild). (picture alliance / dpa / Lino Mirgeler)

Dort waren zuvor über mehrere Monate hinweg nur geringste Mengen eingespeichert worden. Der von der Bundesnetzagentur eingesetzte Generalbevollmächtigte teilte mit, in einem ersten Schritt gehe es um relativ kleine Mengen. An der Beschaffung größerer Gasvorräte werde intensiv gearbeitet. Ziel sei es, die Füllstandsvorgaben des Gasspeichergesetzes zu erreichen. Demnach soll der Speicher zum 1. Oktober zu 80 Prozent, zum 1. November zu 90 Prozent und am 1. Februar noch zu mindestens 40 Prozent gefüllt sein. Anfang der Woche lag der Füllstand in Rehden lediglich bei 0,6 Prozent.

Betrieben wird der Gasspeicher vom Unternehmen Astora, einer hundertprozentigen Tochter der Gazprom Germania. Dort hat nach dem Rückzug des russischen Gazprom-Konzerns mittlerweile die Bundesnetzagentur als Treuhänderin das Sagen.

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hatte gestern Abend im ZDF den Verdacht geäußert, dass Gazprom den Gasspeicher bewusst als "Kriegsvorbereitung" nicht gefüllt hatte. "Deutschland sollte dadurch erpresst werden, nicht aktiv in den Krieg einzugreifen", sagte Röttgen.

