Freigelassene Kriegsgefangene bei der Ankunft in Saudi-Arabien. (AFP PHOTO / HO / SPA)

Nach Angaben des Präsidialamts in Kiew kamen 215 Personen aus russischer Haft frei, darunter Armeebefehlshaber, die an der Verteidigung des Asow-Stahlwerks in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol beteiligt waren. Sie seien in die Türkei gebracht worden und würden bis zum Ende des Krieges dort bleiben. Wie es weiter hieß, kamen aus russischer Haft auch zehn Kriegsgefangene aus Drittstaaten frei; sie wurden nach Saudi-Arabien gebracht. Demnach handelt es sich um fünf Personen aus Großbritannien, zwei aus den USA und je eine aus Schweden, Kroatien und Marokko. Darunter soll ein Brite sein, der im Juni in der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk" zum Tode verurteilt worden war.

An Russland wurden laut den Angaben aus Kiew im Gegenzug 55 Gefangene übergeben. Einer von ihnen ist demnach der ehemalige ukrainische Abgeordnete Medwedtschuk, ein Verbündeter des russischen Präsidenten Putin.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.