Streiks in Großbritannien (Ted Hennessey / PA Wire / dpa / Ted Hennessey)

Es ist der größte Arbeitskampf in der Geschichte des britischen Gesundheitssytems seit seiner Gründung vor 75 Jahren. Die Gewerkschaftsvertreter verlangen Lohnerhöhungen und begründen diese mit der Rekord-Inflation in Großbritannien von rund zehn Prozent. Sie forderten ursprünglich einen vollen Ausgleich dafür plus weitere fünf Prozent. Allein im vergangenen Jahr haben den Angaben zufolge 25.000 Pflegekräfte ihren Dienst wegen unzureichender Bezahlung quittiert. Der Personalnotstand beeinträchtige die Patientenversorgung. Die Regierung weist die Forderungen der Gewerkschaft als unbezahlbar zurück. Der Streik im britischen Gesundheitssystem soll morgen fortgesetzt werden.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.