Die Aufträge für die deutsche Industrie wachsen. (picture alliance / Rupert Oberhäuser )

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts war das bereits der dritte Zuwachs in Folge und zugleich der stärkste seit Juni 2021. Ökonomen hatten ursprünglich mit einem geringeren Plus gerechnet. Von Seiten des Bundeswirtschaftsministeriums hieß es, die Auftragseingänge befänden sich in vielen Branchen der deutschen Industrie weiter auf Erholungskurs.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.