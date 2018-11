Im Konflikt mit Russland hat der ukrainische Regierungschef Groisman eine internationale Beobachtermission gefordert.

Es müsse darum gehen, die Lage im Asowschen Meer und der Straße von Kertsch genau im Blick zu haben, sagte Groisman bei einem Treffen mit Bundesaußenminister Maas in Berlin. Russland wolle mit seinem Vorgehen das Asowsche Meer okkupieren. Maas kündigte eine Verstärkung der diplomatischen Bemühungen an. Man müsse verhindern, dass ein neuer dauerhafter Konflikt entstehe. Die Forderung der Ukraine nach einer Unterstützung durch die NATO lehnte er ab.



Am Sonntag hatte die russische Küstenwache drei Schiffe der ukrainischen Marine in der Meerenge von Kertsch vor der Krim aufgebracht und die Besatzungen festgenommen.