Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer hat Forderungen der designierten SPD-Vorsitzenden nach Änderungen im Koalitionsvertrag erneut zurückgewiesen.

Es werde keine Neuverhandlung des Vertrags geben, sagte sie im ARD-Fernsehen. Die Union sei vertragstreu und stehe zur Koalition. Die SPD müsse sich aber entscheiden, ob sie das Bündnis fortsetzen wolle oder nicht, meinte Kramp-Karrenbauer, die sich in Afghanistan aufhielt.



Die von der SPD-Basis bestimmten künftigen Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans beraten heute mit dem SPD-Präsidium über den künftigen Kurs im Hinblick auf die große Koalition. Das Gremium will einen Vorschlag für den am Freitag beginnenden Parteitag vorbereiten. Das neue Spitzenduo hatte sich immer wieder kritisch zur Zusammenarbeit mit der Union geäußert und unter anderem höhere Investitionen und mehr Klimaschutz verlangt.