Frachtpreise

Der größte Containerhafen der Welt in der chinesischen Metropole Schanghai (AFP)

BGA-Präsident Jandura sagte den Funke-Medien, Chinas Zero-Covid-Strategie lähme den Hafenbetrieb mit gravierenden Folgen für die Weltwirtschaft. Nach Angaben des Instituts für Weltwirtschaft habe sich die Zahl der Containerladungen aus China seit Anfang April um mehr als 30 Prozent reduziert. Dadurch seien weltweit weniger Container verfügbar und die Frachtraten stiegen weiter an. Dies führe zu höherer Inflation. Zudem würden die Preissteigerungen in der Lieferkette weitergegeben. Am Ende spüre das auch der Verbraucher. Von einer kurzfristigen Entspannung der Lage sei derzeit nicht auszugehen, betonte Jandura.

