Nach Pelosi-Besuch

China hat mit seinem angekündigten Militärmanöver begonnen. Helikopter fliegen entlang der Küste von Pingtan Island, dem nächsten Punkt zu Taiwan. (Hector RETAMAL / AFP)

Sechs Gebiete wurden für die "Kampfübung" ausgewiesen. In der Meerenge der Taiwanstraße, die das Festland von Taiwan trennt, sollen danach unter anderem weitreichende Schießübungen abgehalten werden. Die "Global Times" schrieb, die Manöver seien "beispiellos".

Das Verteidigungsministerium in Taipeh beklagte, Chinas Militär habe die Gebiete für das Manöver in Lage und Ausmaß so ausgewählt, dass Taiwans Status quo verletzt und der regionale Frieden untergraben werden. Man werde die Lage genau beobachten. Die Streitkräfte würden gemäßdem Prinzip handeln, sich auf einen Krieg vorzubereiten, ohne einen Krieg zu wollen. Es werde auch keine Eskalation des Konflikts gesucht.

China hatte empört auf den ranghöchsten US-Besuch in Taipeh seit 25 Jahren reagiert und mit schwerwiegenden Konsequenzen gedroht. Die Führung in Peking bestellte den US-Botschafter ein und kündigte Militärmanöver an. Die kommunistische Staatsführung betrachtet Taiwan als eigenes Staatsgebiet.

Die südostasiatische Staatengemeinschaft ASEAN rief alle Seiten zu äußerster Zurückhaltung auf. Zugleich bot sich die Organisation als Vermittlerin für einen friedvollen Dialog an, um die Spannungen zu deeskalieren. Die G7-Staaten hatten bereits gestern Chinas Reaktion auf Pelosis Besuch kritisiert. Es gebe keine Rechtfertigung dafür, einen Besuch als Vorwand für aggressive Militäraktionen in der Taiwanstraße zu nutzen, hieß es.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.