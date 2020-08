Im Kampf gegen die Waldbrände im US-Bundesstaat Kalifornien werden erste Fortschritte gemeldet.

Von der Küste heranwehende kühle Meeresluft habe den Feuerwehrleuten geholfen, die Flammen in einigen Gebieten zurückzudrängen, hieß es in amerikanischen Medienberichten. Dennoch brannten nach Angaben des kalifornischen Gouverneurs Newsom noch mehr als 3000 Quadratkilometer Land. Dies entspricht einer Fläche, die etwa zehnmal so groß ist wie München. Ingesamt bekämpfen fast 14-tausend Feuerwehrleute die 560 Brände in Kalifornien. Dort mussten sich bereits 120-tausend Menschen vor den herannahenden Flammen in Sicherheit bringen.