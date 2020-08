Der US-Bundesstaat Kalifornien hat zur Bekämpfung der Waldbrände um internationale Hilfe gebeten.

Medienberichten zufolge richtete Gouverneur Newsom seine Bitte an Australien und Kanada. Beide Länder verfügen über eine große Anzahl an Löschflugzeugen.



Wegen der mehr als 500 Brandherde mussten in Kalifornien inzwischen etwa 120.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Mindestens sechs Menschen kamen in den Flammen ums Leben.



In dem US-Bundestaat herrscht extreme Trockenheit. Auch aus dem ältesten staatlichen Naturpark Kaliforniens, "Big Basin Redwoods", werden Brände gemeldet. Er ist für seine riesigen Mammutbäume bekannt.