Löschflugzeug im Einsatz am Brocken: Warum es dort zu dem Großbrand kam, ist noch unklar. (Swen Pförtner/dpa)

Der Harzer Nationalparkchef Pietsch geht nicht von Brandstiftung aus. Pietsch sagte der Deutschen Presse-Agentur, aufgrund der Unzugänglichkeit des Geländes halte er es für unwahrscheinlich, dass dort an acht Stellen in naher zeitlicher Reihenfolge Feuer gelegt werden konnten. Der Harzer Kreisbrandmeister Lohse hält es dagegen für möglich, dass das Feuer bewusst gelegt worden ist.

Die Polizei teilte auf Anfrage mit, dass ein Brandermittlungsverfahren eingeleitet worden sei. Nähere Angaben zur Brandursache seien aber erst möglich, wenn man den Brandort untersuchen könne, hieß es.

Das Feuer war am Freitag am Königsberg ausgebrochen, einer Nebenkuppe des Brockens. Einsatzkräfte kämpften am Boden und aus der Luft das gesamte Wochenende über gegen die Flammen.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.