Hamburg

Großbrand auf Autohof - Feuerwehr warnt Bevölkerung

In Hamburger Stadtteil Rothenburgsort bekämpft die Feuerwehr einen Großbrand. Das Feuer brach nach ersten Berichten am frühen Morgen auf einem Autohof aus, der inzwischen komplett in Flammen stehen soll.

09.04.2023