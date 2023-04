Wegen des Großbrandes in Hamburg wird die Bevölkerung gebeten, Fenster und Türen zu schließen. (Jonas Walzberg / dpa / Jonas Walzberg)

Das Feuer brach nach Angaben der Behörden am frühen Morgen auf einem Autohof aus. Mehrere Lagerhallen gerieten in Brand. Laut Polizei wurden 140 Menschen evakuiert. Die Feuerwehr ist mit mehr als 200 Einsatzkräften am Ort und hat eine amtliche Warnmeldung herausgegeben. Darin wird die Bevölkerung unter anderem aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es seien Beeinträchtigungen durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft möglich. Zur Ursache des Brandes liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Durch das Feuer entstand eine großflächige Rauchwolke, die wegen des Nordost-Windes stadteinwärts zog. Ein Sprecher der Feuerwehr teilte mit, die Hamburger Innenstadt sei komplett verdunkelt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.