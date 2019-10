Die Feuerwehr ist am Flughafen Münster/Osnabrück im Großeinsatz.

In einem Parkhaus sind nach Angaben der Einsatzkräfte bis zu 50 Autos aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Verletzte gebe es keine. Die Feuerwehr ist mit rund 260 Einsatzkräften vor Ort. Nach Einschätzung der Einsatzleitung werden die Löscharbeiten wohl die ganze Nacht dauern. Der Betrieb am Flughafen Münster/Osnabrück ist nicht beeinträchtigt.