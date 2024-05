Die ukrainische Hafenstadt Odessa war erneut Ziel russischer Angriffe (Archivbild). (IMAGO / Michael Gstettenbauer / IMAGO / Michael Gstettenbauer)

Bilder in Sozialen Netzwerken zeigen meterhohe Flammen über mehreren Gebäuden. Ein Postunternehmen bestätigte den Einschlag einer ballistischen Rakete in einem Lagerkomplex. Der Regionalgouverneur meldete 13 Verletzte.

Odessa liegt in der südlichen Ukraine am Schwarzen Meer und ist seit Kriegsbeginn regelmäßig Ziel russischer Angriffe. Behörden zufolge wurden in dieser Woche bereits acht Menschen durch Raketeneinschläge getötet.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.