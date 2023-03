Rohingya-Flüchtlinge stehen in Lager der Balukhali von Cox's Bazar in Bangladesch zwischen ihren abgebrannten Behausungen (AP / Mahmud Hossain Opu)

Nach Berichten lokaler Medien fielen über 2.000 behelfsmäßige Unterkünfte dem Feuer zum Opfer. Das Lager liegt im Bezirk rund um die Stadt Cox's Bazar, im Süden des Golfs von Bengalen. Die Stadt liegt nahe der Grenze zu Myanmar. Aus Myanmar sind in den vergangenen Jahren unter dem Druck der dortigen Militärdiktatur rund eine Million muslimische Rohingya geflohen - die meisten in das muslimische Bangladesh. Rund 880.000 Menschen leben in verschiedenen Lagern in dem Bezirk rund um Cox's Bazar.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.