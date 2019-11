In Großbritannien wird wegen Beschwerden über mögliche Einflussnahme der regierenden Konservativen in Zusammenhang mit der Parlamentswahl im Dezember ermittelt.

Wie die Polizei mitteilte, geht sie zwei Anschuldigungen wegen Wahlbetrugs und Amtsmissbrauchs nach. Der Labour-Abgeordnete Falconer hatte als Mitglied im Oberhaus die Polizei in einem Brief aufgefordert, entsprechenden Berichten nachzugehen. Denen zufolge hätten die Konservativen von Premierminister Johnson versucht, Politikerinnen und Politiker der Brexit-Partei zu überreden, ihre Kandidaturen für die Wahl zurückziehen.Im Gegenzug habe man ihnen wichtige Posten angeboten, etwa bei den Brexit-Verhandlungen. Falconers Ansicht nach werfen diese Versuche Fragen nach der Integrität der Wahl am 12. Dezember auf und könnten gegen das Wahlrecht verstoßen.



Zuvor hatte der Vorsitzende der Brexit-Partei, Farage, hochrangige Mitglieder der Torys beschuldigt, seine Kandidaten angerufen und ihnen entsprechende Vorschläge unterbreitet zu haben. Johnson wies die Behauptungen als "Unsinn" zurück. Sicher gebe es aber Gespräche zwischen beiden Parteien, sagte er der BBC.



Zu Wochenbeginn hatte Farage überraschend angekündigt, seine Partei werde in 317 Wahlkreisen, die zuletzt von der Konservativen Partei gewonnen wurden, nicht antreten.