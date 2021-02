Großbritannien hat zur Bekämpfung der Corona-Pandemie seine Einreise-Bestimmungen verschärft.

Einreisende aus Ländern auf der Roten Liste müssen nach Angaben der Regierung von heute an für 14 Tage in Hotel-Quarantäne. Die Einhaltung werde überwacht, ein Verstoß könne mit hohen Geldstrafen und Gefängnisstrafen mit bis zu zehn Jahren geahndet werden, erklärt Gesundheitsminister Hancock in London. Zu den Ländern auf der Roten Liste gehören Südafrika und Brasilien, wo jeweils Varianten des Virus aufgetreten sind, die möglicherweise die Wirksamkeit bestehender Impfstoffe verringern könnten.



Reisende aus Ländern, die nicht auf der Liste stehen, müssen zu Hause für zehn Tage in Quarantäne und zwei negative Covid-19-Tests vorweisen.

