Die britische Polizei hat in einem Lastwagen-Container nahe London die Leichen von 39 Menschen entdeckt.

Der Fahrer des Lkw wurde festgenommen, wie die Ermittler mitteilten. Das Fahrzeug sei in einem Industriegebiet in der Stadt Grays östlich von London gefunden worden. Bei den Opfern handele es sich vermutlich um 38 Erwachsene und einen Jugendlichen. Sie würden nun identifiziert. Der Lastwagen war den Angaben zufolge am Wochenende aus Bulgarien ins Vereinigte Königreich gekommen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar.