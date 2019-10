Die britische Polizei hat in einem Lkw-Container nahe London die Leichen von 39 Menschen entdeckt.

Das Fahrzeug wurde in einem Industriegebiet in der Stadt Grays östlich der britischen Hauptstadt gefunden. Bei den Opfern handelt es sich um 38 Erwachsene und einen Jugendlichen, wie die Polizei mitteilte. Die Leichen würden derzeit obduziert. Ob es sich um ins Land geschleuste Migranten handelt, ist unklar. Der Lastwagen war laut der Polizei am Wochenende aus Bulgarien ins Vereinigte Königreich gekommen. Der aus Nordirland stammende Fahrer wurde festgenommen. Nach Angaben des Außenministeriums in Sofia ist das Fahrzeug in Bulgarien auf eine Firma registriert, die im Besitz einer irischen Staatsangehörigen ist.