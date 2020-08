Die britische Aufsichtsbehörde für Medizinprodukte hat angeordnet, dass Hunderttausende Coronavirus-Test-Sets zurückgerufen werden müssen.

Die Regierung in London erklärte, die Produkte seien möglicherweise nicht sicher für den Gebrauch. Die Firma Randox hatte im März einen Auftrag in Höhe von 133 Millionen Pfund von der Regierung erhalten, unter anderem für die Bereitstellung von Coronavirus-Tests. Der Tageszeitung "The Guardian" zufolge erfolgte die Vergabe ohne Ausschreibung. Gerechtfertigt wurde das durch die hohe Dringlichkeit, die Testkapazitäten des Landes rasch zu erhöhen.



Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass 50 Millionen Schutzmasken, die vom Gesundheitsministerium in London gekauft wurden, für den Gebrauch im Nationalen Gesundheitsdienst ungeeignet sind.



In beiden Fällen waren jeweils ein Abgeordneter beziehungsweise ein Regierungsberater involviert, die auch für die betroffenen Firmen tätig sind.