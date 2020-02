Die britische Regierung will ab 2035 keine neuen Diesel-, Benzin- und Hybrid-Autos mehr zulassen, fünf Jahre früher als geplant.

Das kündigte Premierminister Johnson bei einer Auftaktveranstaltung für die im November stattfindende UNO-Klimakonferenz in Glasgow an. Johnson sagte, Großbritannien werde in diesem Jahr seine Pläne vorstellen, wie das Land bis 2050 klimaneutral werde. Er forderte andere Länder auf, sich ebenfalls zu verpflichten. Frankreich will Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2040 nicht mehr genehmigen, Norwegen schon ab 2025.