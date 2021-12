In Großbritannien grassiert die Omikron-Variante des Coronavirus. (Frank Augstein/AP/dpa)

Grund ist die dortige rapide Verbreitung der Omikron-Mutante. Die Entscheidung gilt von Montag an. Wer aus Großbritannien einreist, muss für 14 Tage in Quarantäne, auch wenn er geimpft oder genesen ist. Ein Freitesten ist nicht möglich. In der britischen Hauptstadt London ist wegen der bedrohlichen Infektionsentwicklung inzwischen der Katastrophenfall ausgerufen worden.

Die Einstufung Großbritanniens als Virusvariantengebiet hatten gestern bereits die Bundesländer gefordert. Deren Gesundheitsminister verlangten auf einer Sondersitzung zudem generell eine Verschärfung der Einreiseregeln. Demnach sollen aus Virusvariantengebieten kommende Personen künftig nur noch mit einem negativen PCR-Test einreisen dürfen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach begrüßte die Forderung. Man könne die Verbreitung von Omikron nicht verhindern, aber verzögern, sagte der SPD-Politiker.

Bereits von heute an gelten die deutschen Nachbarstaaten Frankreich und Dänemark als neue Hochrisikogebiete, zudem Norwegen, Andorra und der Libanon. Einreisende aus diesen Ländern müssen für zehn Tage in Quarantäne, wenn sie nicht vollständig geimpft oder genesen sind. Ein Freitesten ist frühestens nach fünf Tagen möglich.

