In Großbritannien werden ab Montag fast 200 Soldaten zur Versorgung von Tankstellen mit Kraftstoff eingesetzt.

Nach Regierungsangaben soll damit der Druck von den Tankstellen genommen und der Mangel an Lastwagenfahrern ausgeglichen werden. Schätzungen zufolge fehlen rund 100.000 Lkw-Fahrer. Nach dem Brexit und durch die Corona-Pandemie ist die Zahl der Arbeitnehmer aus dem europäischen Ausland in der britischen Logistikbranche stark zurückgegangen. Dabei handelt es sich insbesondere um Jobs, die aufgrund schlechter Bezahlung und unangenehmer Arbeitszeiten von einheimischen Arbeitnehmern gemieden werden.



Die Regierung in London macht für die Krise vor allem Hamsterkäufe verantwortlich. Wirtschaftsminister Kwarteng erklärte, es gebe auf nationaler Ebene keinen Kraftstoffmangel.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.