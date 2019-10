Das Unterhaus in London stimmt am Abend über vorgezogene Parlamentswahlen in Großbritannien ab.

Die Regierung von Premierminister Johnson bringt dafür erneut ein Gesetz ein. Bislang hatte er keine Mehrheit für eine Neuwahl gefunden, diesmal hat die Opposition aber ihre Unterstützung für das Gesetz angekündigt. Labour-Chef Corbyn sagte, die Bedingung, dass es nicht zu einem ungeregelten Brexit kommen dürfe, sei mit der Verschiebung bis zum 31. Januar erfüllt worden. Als Termine für die mögliche Wahl sind der 9. oder der 12. Dezember im Gespräch. Allerdings gibt es noch Streit über die Fragen, ob EU-Bürger mit abstimmen dürfen und ob das Wahlalter auf 16 Jahre herabgesetzt werden soll. Hierüber könnte vorher abgestimmt werden. Sollte einer von beiden Vorschlägen angenommen werden, will Johnson die Gesetzesvorlage für die Neuwahl zurückziehen.