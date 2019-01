Der europäische Luftfahrtkonzern Airbus hat Großbritannien gedroht, im Falle eines ungeregelten Austritts aus der EU seine Fabriken dort zu schließen.

Unternehmenschef Enders sagte in einer Videonachricht, wenn es einen Brexit ohne Abkommen gebe, müsse man eine für Großbritannien potenziell sehr schädliche Entscheidung treffen und Werke langfristig in andere Länder verlegen. Brexit-Minister Barclay sagte in London, er nehme die Warnung sehr ernst. Airbus und andere Konzerne befürchteten ohne ein Abkommen Unsicherheiten für die Geschäftswelt. - Airbus beschäftigt in Großbritannien insgesamt knapp 14.000 Mitarbeiter.