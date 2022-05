Großbritannien: Anklage gegen Kevin Spacey wegen sexueller Übergriffe

Der Schauspieler Kevin Spacey (AFP / Nicholas Kamm)

Er gehe dabei um insgesamt vier Fälle, teilte die Justizbehörde mit. Außerdem werde ihm vorgeworfen, eine Person ohne deren Zustimmung zu sexuellen Handlungen gebracht zu haben. Die mutmaßlichen Vorfälle sollen sich in London zwischen März 2005 und August 2008 sowie im Westen Englands im April 2013 zugetragen haben.

2017 erklärte der US-Schauspieler Anthony Rapp, Spacey habe ihn auf einer Party in den 1980er Jahren sexuell genötigt. Der zweifacher Oscar-Preisträger weist die Vorwürfe zurück und wehr sich aktuell gegen eine Klage Rapps in New York.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.