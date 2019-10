Im britischen Unterhaus hat der Antrag von Premierminister Johnson für eine vorgezogene Parlamentswahl die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit klar verfehlt. 299 Abgeordnete stimmten am Abend für seinen Antrag, 70 dagegen. Die meisten Abgeordneten der größten Oppositionspartei Labour hatten sich offenbar enthalten.

Johnson wollte mit der Neuwahl am 12. Dezember einen Ausweg aus dem festgefahrenen Brexit-Prozess finden. Er hoffte auf eine klare Mehrheit, um das von ihm mit der EU ausgehandelte Abkommen durch das Parlament zu bekommen.



Eigentlich sollte Großbritannien die EU an diesem Donnerstag verlassen. Wegen der jüngsten Entwicklung hatten die Botschafter der EU-Staaten sich am Vormittag jedoch auf eine erneute Verschiebung geeinigt, und zwar bis zum 31. Januar des kommenden Jahres. Die verbleibenden EU-Staaten müssen nun innerhalb von 24 Stunden dem Verfahren zustimmen, damit der Aufschub wirksam wird.



In einem Brief an EU-Ratspräsident Tusk bittet Johnson die verbliebenen Mitgliedsstaaten, eine weitere Brexit-Verschiebung über den 31. Januar hinaus grundsätzlich auszuschließen. Er fürchte, das Unterhaus werde "nie mehr" einem Vertrag zum Austritt aus der Europäischen Union zustimmen, wenn es die Gelegenheit zu einer neuerlichen Verschiebung bekomme.