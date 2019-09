Die britische Arbeitsministerin Rudd legt ihr Amt nieder.

Sie trete auch aus der konservativen Fraktion aus, teilte Rudd auf Twitter mit. Zur Begründung führte sie unter anderem an, dass sie nicht akzeptieren könne, dass gute und loyale Konservative aus der Tory-Fraktion ausgeschlossen würden.



Premierminister Johnson hatte am Dienstag 21 Tory-Abgeordnete aus der Fraktion geworfen, die im Streit um den Brexit-Kurs gegen die eigene Regierung gestimmt hatten.



Der Rücktritt Rudds, eine gemäßigte Konservative, gilt als schwerer Schlag für Johnson. Er steht wegen seines Vorgehens zunehmend in der Kritik.