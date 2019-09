Die britische Arbeitsministerin Rudd legt aus Protest gegen den Brexit-Kurs von Premierminister Johnson ihr Amt nieder. Sie trete auch aus der konservativen Fraktion aus, heißt es in einer Erklärung Rudds.

Zur Begründung führte sie unter anderem an, dass sie nicht akzeptieren könne, dass gute und loyale Konservative aus der Fraktion ausgeschlossen würden.



Johnson hatte am Dienstag 21 Tory-Abgeordnete aus der Fraktion geworfen, die im Streit um den Brexit-Kurs mit der Opposition für ein Gesetz gestimmt hatten, mit dem ein ungeregelter EU-Austritt verhindert werden soll. Das Gesetz verpflichtet Johnson dazu, in Brüssel eine Verschiebung des für Ende Oktober geplanten Brexits um drei Monate zu beantragen, sollte es bis zum 19. Oktober keine Einigung mit der EU auf ein Abkommen geben. Der Premier will am Montag im Unterhaus über eine Neuwahl Mitte Oktober abstimmen lassen.



Johnson steht wegen seines Vorgehens zunehmend in der Kritik.