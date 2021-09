Die britische Regierung mobilisiert wegen der Benzinknappheit an den Tankstellen die Armee.

Wirtschaftsminister Kwarteng erklärte in London, falls erforderlich, werde Militärpersonal die Versorgungskette vorübergehend unterstützen. Eine begrenzte Anzahl von Tankwagenfahrern der Armee sei bereits in Bereitschaft versetzt.



In Großbritannien gibt es zwar genug Treibstoff in den Raffinerien, der jedoch zum Teil die Tankstellen nicht erreicht. Dort gibt es lange Schlangen und Hamsterkäufe. Grund für die Probleme ist ein Mangel an LKW-Fahrern, der auch zu Enpässen bei den Lebensmitteln führt. Wegen der Corona-Pandemie wurden viele Fahrprüfungen verschoben. Zudem kehrten wegen des Brexits tausende Fahrer in ihre Heimat zurück, zumeist nach Osteuropa. Strenge Einwanderungsregeln verhindern in den meisten Fällen eine Rückkehr. Kürzlich kündigte die Regierung an, kurzfristig mehr als 10.000 Visa für LKW-Fahrer zu genehmigen.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.