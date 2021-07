Großbritannien will sein Asylrecht deutlich verschärfen. Innenministerin Patel hat dafür einen Gesetzentwurf vorgelegt und sprach von den "radikalsten Änderungen seit Jahrzehnten". Hilfsorganisationen reagierten entsetzt.

Hintergrund für das Vorhaben der konservativen Regierung von Premierminister Johnson ist eine Rekordzahl illegal eingereister Migranten. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem lebenslange Haftstrafen für Schleuser und Anklagen gegen illegal Eingereiste vor. Grenzbeamte sollen Boote auf offener See abfangen und zurückschicken dürfen. "Zu lange hat unser kaputtes Asylsystem die Taschen der abscheulichen kriminellen Banden gefüllt, die das System betrügen", sagte Patel.



In der benachbarten EU dürften vor allem die Pläne für die Einrichtung von Asylzentren in Drittstaaten für Diskussionen sorgen. Entsprechende Vorbereitungen Dänemarks waren jüngst von der EU-Kommission und vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen scharf kritisiert worden.

Kritik von Menschenrechtsorganisationen

Aktivisten kritisieren den britischen Gesetzentwurf als "Anti-Flüchtlings-Gesetz". Es werde das Recht auf Asyl weltweit untergraben, warnte die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. London breche mit dem "rücksichtlosen und zutiefst ungerechten" Vorhaben zentrale Vereinbarungen wie die Flüchtlingskonvention. Der britische Flüchtlingsrat schätzt, dass rund 9000 Menschen, die derzeit als Flüchtlinge geduldet würden, unter den neuen Regeln keine Chance auf Asyl hätten, weil sie demnach "illegal" eingereist seien.

Harter Kurs gegen illegale Migration seit dem Brexit

Innenministerin Patel, selbst Tochter indischstämmiger Eltern, die vor Jahrzehnten aus Uganda einwanderten, bezeichnete die Pläne hingegen als "hart, aber fair". Illegale Migration zu bekämpfen gehört seit dem Brexit zu den Prioritäten der konservativen britischen Regierung. "Take Back Control of our Borders", also die Kontrolle über die eigenen Grenzen zurückzugewinnen, war ein zentrales Versprechen beim Austritt aus der EU.



Trotz verstärkter Polizeikontrollen machen sich immer wieder Menschen von der französischen Küste aus mit Booten auf den Weg nach Großbritannien. Im Juni waren es mehr als 2000. Das sei ein neuer Monatsrekord, berichtete die BBC.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.