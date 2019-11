In Großbritannien stoppt die Regierung vorerst die umstrittene Öl- und Gasfördertechnik Fracking. Umweltschützer und Opposition begrüßten den Beschluss.

Das Wirtschaftsministerium kündigte in London ein entsprechendes Moratorium an. Es erklärte, die Entscheidung gelte, bis eine sichere Fortführung der Fracking-Aktivitäten erwiesen sei. Hintergrund sind Sorgen vor Erdbeben in der Nähe eines Fracking-Feldes im Norden Englands. Dort waren seismische Aktivitäten registriert worden. Seit einer Erschütterung der Stärke 2,9 Ende August war der Betrieb der Anlage in der Grafschaft Lancashire ausgesetzt.



Die Klimaschutzorganisation 350.org sprach von einem "der größten Siege" der Klimabewegung. Greenpeace forderte, den Ausbau erneuerbarer Energie aus Wind und Sonne zu beschleunigen. Die Labour-Partei verlangte, Fracking dauerhaft zu verbieten.



Beim Fracking wird Öl oder Gas mit Hilfe von Wasser und Chemikalien aus Gesteinsschichten gepresst. Umweltschützer lehnen die Fördertechnik unter anderem wegen Gefahren für das Grundwasser ab.