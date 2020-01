In Großbritannien wird die wachsende Zahl obdachloser Familien auch zu einem finanziellen Problem für die Stadtverwaltungen.

Wie der "Guardian" berichtet, stiegen die Kosten für die Unterbringung im vergangenen Jahr auf mehr als 660 Millionen Pfund. Das eigentlich dafür vorgesehene Budget sei damit um 28 Prozent überschritten worden. Die Local Government Association appellierte an die Regierung, mehr Sozialwohnungen zu bauen und zu verhindern, dass Familien in die Obdachlosigkeit abrutschen. Derzeit befinden sich den Angaben zufolge mehr als 86.000 Familien in provisorischen Unterkünften.