Russland hat sich nach Erkenntnissen des britischen Parlaments in das schottische Unabhängigkeitsreferendum 2014 eingemischt.

Dafür gebe es glaubwürdige Hinweise, heißt es in einem Bericht des Geheimdienst- und Sicherheitsausschusses. Daneben gebe es Anzeichen dafür, dass der Kreml auch versucht habe, auf das Brexit-Referendum Einfluss zu nehmen. Die Regierung in London sei diesen Hinweisen aber nicht vollumfänglich nachgegangen. Daher werden die britischen Geheimdienste in dem Papier zu einer Bewertung in dieser Frage aufgefordert. Zudem wird Russland als feindliche Macht bezeichnet. Das Präsidialamt in Moskau wies die Vorwürfe umgehend zurück. Man habe sich nie in Wahlen eines anderen Landes eingemischt.



Der Bericht war bereits 2019 erstellt worden, wurde aber erst heute veröffentlicht. Passagen zum Brexit-Referendum sind teilweise geschwärzt. Damals hatte Premierminister Johnson eine Veröffentlichung mit Verweis auf die bevorstehende Parlamentswahl abgelehnt.