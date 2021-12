Das Logo der Olympischen Winterspiele im Shougang Park in Peking (AFP / Noel Celis)

Das teilten die Regierungen mit. Damit schließen sich die Länder dem diplomatischen Boykott der USA an, wie es zuvor schon Neuseeland getan hatte. Die Athletinnen und Athleten können jedoch an den Spielen teilnehmen. Der Boykott ist ein Protest gegen Menschenrechtsverletzungen in China. Die Regierung in Peking hatte den Schritt Washingtons kritisiert und erklärt, die USA würden dafür einen Preis bezahlen.

Bundeskanzler Scholz meinte, es handele sich um eine Debatte, die ganz aufgeregt begonnen habe. Er jedenfalls finde, dass es hier keinen Anlass gebe, sich vorschnell auf irgendein Vorgehen hinzubewegen, sagte Scholz im ZDF. Man müsse darüber vielmehr sorgfältig international beraten. Rationales Handeln sei ganz entscheidend für Frieden und Sicherheit.

